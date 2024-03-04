تبدأ من 250 جنيهًا.. تخفيضات على اللحوم البلدية بمعارض أهلًا رمضان 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيض أسعار اللحوم بمعارض أهلًا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم طرح كيلو اللحوم البلدي الطازجة بسعر 320 جنيهًا للكيلو بدلًا من 480 جنيهًا، كما يتم طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 250 جنيهًا للكيلو، بجانب توفير كل السلع الغذائية بمنافذ وشوادر المعارض بكل المحافظات.

افتتاح 115 معرضًا لـ«أهلًا رمضان» بمحافظات الجمهورية

في سياق آخر، افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ما يزيد على 115 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" بمحافظات الجمهورية، حيث تتم إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب العديد من الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

ويتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان" بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%، وتتضمن المعارض سلع السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلًا رمضان

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات ضخمة من السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث تم طرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.

زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرامًا بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.

كيلو البلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلوجرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

كركديه زنة 250 جرامًا بسعر 55 جنيهًا، سوداني جامبو زنة 250 جرامًا بسعر 40 جنيهًا، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.