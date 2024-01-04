ارتفاع.. أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الفراخ في مستهل التعاملات الصباحية بقيمة جنيهان في الكيلو عن أسعار أمس الأربعاء بعد استقرار استمر عدة أسابيع، حيث سجلت أسعارها أمس 66 جنيها في الكيلو، مقابل أسعار اليوم والتي سجلت سعر 68 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

وترصد الـ"الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مستهل التعاملات الصباحية لبورصة الدواجن اليوم الخميس 4 يناير حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بمقدار جنيهان في الكيلو الواحد، حيث سجلت سعر 68 جنيها، وتباع الفراخ البيضاء في المحلات التجارية بسعر 78 جنيها في الكيلو، حيث يتم إضافة ما بين 8 إلى 10 جنيهات كهامش ربح للتجاروالنقل والمحلات التجارية.

سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن

استقر سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس 4 يناير نحو 100 جنيها في المزارع، وتباع للمستهلكين بمبلغ سيتراوح ما بين 110 إلى 115 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن

وقد يتساءل عدد كبير من المواطنون عن أسعار الدواجن الساسو والتي شهدت أرتفاع ملحوظ في أسعارها، حيث سجلت أسعارها اليوم الخميس 4 يناير 75 جنيها في المزارع، مقابل أسعار أمس الأربعاء والتي سجلت سعر 73 جنيها في الكيلو.

أسعار البانيه اليوم الخميس 4 يناير

وقد ارتفعت أسعار البانية علي خليفة إرتفاع أسعا الدواجن، فقد سجل سعر كيلو البانية اليوم الخميس 4 يناير 170 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.

وارتفع ايضا أسعار الأجنحة في الأسواق الشعبية الخميس 4 يناير لتسجل 58 جنيهًا للكيلو.

ويبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم الخميس 4 يناير 83 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

يتساءل عدد كبي رمن المواطنون عن أسعار البيض، حيث أنه يتمتع بالكثير من البروتني وتقوم ربات المنازل بإدخلة في الواجب الخاصة بإطفالهم خلال لافترة الدراسة، فقد شهدت أسعار البيض ارتفاع ملحوظ بمقدار 2 جنيها في الطبق، حيث سجلت الأسعار أمس 125جنيها واليوم تسجل 127 جنيها في الطبق.

سعر البيض الأحمر اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر، الخميس 4 يناير في بورصة الدواجن 127 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض الخميس 4 يناير في بورصة الدواجن 127 جنيهًا.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي الخميس 4 يناير في بورصة الدواجن 140 جنيهًا.