الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة الأوكرانى والتركى بـ12300جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق

الذرة الأوكرانى
الذرة الأوكرانى

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الإثنين، استقرارا في الأسواق وسجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكراني 12300 جنيه، وسجل سعر طن الذرة تركى 12300 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2700 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 16000 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 15000جنيه، بينما بلغ ستر طن بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه.

أسعار الصويا 

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 28700 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 29700 جنيه، في حين سجل سعر طن كسب صويا مستورد 29700 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 38400 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا فول فات محلى 37300 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد  23000 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه. 

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 2000 جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 44450 جنيها، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى 43000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 11700 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 12600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

 وسجل طن أعلاف بادى 25000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 24925 جنيها للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24825 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23100 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 23200 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% 20500 جنيه.

الذرة الأوكراني والتركي ب12300جنيه أسعار الأعلاف الاسواق اليوم

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