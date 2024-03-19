سعر الدقيق اليوم في الأسواق.. سعر أردب القمح اليوم الثلاثاء 9 رمضان 2024 في مصر

حددت الحكومة سعرا استرشاديا 1600 جنيه للأردب (34.62 دولار) سعرا لأردب القمح المحلي في موسم شراء 2024 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف ويزيد السعر الجديد أكثر من بزيادة 400 جنيه عن السعر الاسترشادي عن الموسم الماضي ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية التي تعتمد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

سعر أردب القمح اليوم 9 رمضان 2024 في مصر

واليوم وصلت تكلفة القمح الروسي إلى ما تقريبًا فإنه يصل إلى تقريبًا 10000 جنيه مصري لكل طن بما يعادي ب 198 دولار أمريكي للطن الواحد.

في الوقت الحالي وصلت يتراوح ثمن الأردب للقمح الروسي الذي يقدر وزنه بحوالي 150 كيلوجرام حوالي 31 دولار أمريكي.

ووصلت قيمة القمح المستورد إلى حوالي 260 دولار أمريكي لكل طن حوالي 13.76 ألف.

سعر الدقيق اليوم في الأسواق المصرية في 19 مارس 2024

يوميا يتسال المواطنين عن اسعار الدقيق ويرصد" الدستور "سعر طن الدقيق الآن في السوق المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

بينما سجل سعر الطن من الدقيق الذي يحتوي على نسبة 27% من البروتين في السوق المصري إلى 16500 جنيه مصري.

بلغ سعر الطن من الدقيق الغني بالبروتين بنسبة 24% تقريبًا إلى 16000 جنيه مصري.

كما صعد سعر طن الردة لدى الموزعين حتى أوشك على الوصول الى 10800 جنيه مصري.

ويذكر أنه مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وجاهد المستوردون والمطاحن من القطاع الخاص في خلال الأشهر الماضية لسداد ثمن مئات الآلاف من أطنان القمح العالقة في داخل الموانئ، وهذا تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والدقيق وبدأت الحكومة المصرية بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز ضمن جهود مواجهة التضخم المرتفع.