أسباب تلون سنابل القمح باللون البنى؟.. رئيس مركز معلومات المناخ يجيب

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه أحيانًا تتلون سنابل القمح باللون البنى "الأغلفة الخارجية للحبوب أو ما يسمى القنابع"، وقد تمتد إلى حامل السنبلة والجزء العلوى من الساق، خاصة على أصناف محددة، فما هو هذا اللون بالضبط؟ وهل هو مرض أو عرض فسيولوجى؟

بعض الجينات المقاومة للصدأ تعبّر عن نفسها تحت ظروف بيئية معينة

وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أن اللون باختصار هو تحول اللون الأخضر "صبغة الكلوروفيل" إلى لون قرمزي أو بنى فاتح وأحيانا بنى غامق "صبغة الميلانين Melanin" وهو نتيجة أن بعض الجينات المقاومة للصدأ "بالتحديد جين Sr2 complex" تعبّر عن نفسها تحت ظروف بيئية معينة قد تكون جفافا أو ملوحة أو أى ضغوط بيئية أخرى، خاصة فى حقول الإكثار.

وأضاف أن هذا الأمر لا يحتاج إلى أي نوع من الرش بأي مركبات ولا يؤثر على الإنتاجية أو على حيوية التقاوي الناتجة.