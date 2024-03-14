الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحاج عبدالله: الهيئة الإنجيلية وفرت للفلاحين تقاوي محصول القمح بنصف الثمن

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

رصد مقطع فيديو قصير، جهود الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توفير تقاوي المحاصيل الزراعية للفلاحين بنصف الثمن، خاصة محصول القمح لما يمثله من أهمية كبيرة للأمن الغذائي القومي المصري.

العمل الأهلي 

وقال الحاج عبدالله، أحد المستفيدين من جهود الهيئة القبطية الإنجلية: "الهيئة وفرت تقاوي جديدة لمحصول القمح، وأصبحنا نحصل على أعلى إنتاج بأقل مجهود".

وتابع:" كنا نعاني من ضعف إنتاج المحاصيل نتيجة قلة جودة التقاوي المستخدمة في زراعة القمح،ولكن الآن اختلف الآمر بصورة كبيرة".

مساعدة ودعم الفلاح

واستطرد:" القمح المحصول الرئيسي للدولة، ونشكر الرئيس على مساعدة الفلاحين، وحصلنا على التقاوي بنصف الثمن كنوع من أنواع الدعم للفلاح".

وبذلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا كثيفة لتوفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلن التحالف الوطني خطة المؤسسات خلال شهر رمضان 2024 لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

ووزعت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كراتين غذائية، ولحوم، إضافة إلى الإعانات الشهرية، وزكاة الفطر ووصلات المياه.

العمل الأهلي التنموي الهيئة الإنجلية محصول المساعدات الإنسانية مؤسسات التحالف الوطني

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