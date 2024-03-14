الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

جهود التحالف الوطنى فى رمضان: توزيع ملابس بـ2 مليون جنيه وإعانات وزكاة بـ35 مليونًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بذلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي  التنموي جهودا كثيفة لتوفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلن التحالف الوطني خطة المؤسسات خلال شهر رمضان 2024 لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وتنوعت المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات وكذلك الفاعليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.

إجمالي توزيع المؤسسات من الملابس 

أوضح التحالف الوطني أن إجمالي توزيعات المؤسسات، والتي منها توزيع ملابس بإجمالي 6000 قطعة ملابس بإجمالي 3000 مستفيد، وإجمالي متوسط التكلفة 2 مليون و100 ألف جنيه.

وبلغت الإعانات والزكاة إجمالي 176٫120 مستفيد من الإعانات، بإجمالي متوسط الكلفة 35.024000 جنيه، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومسابقات، واستمرار القوافل الطبية طوال الشهر، وجار الإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.

التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي الملابس اللحوم رمضان

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