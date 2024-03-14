الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أكثر من 19 مليون مستفيد من جهود التحالف الوطني في رمضان 2024

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  جهوده على مستوى محافظات الجمهورية بشكل مكثف وتحديدا خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ويسعى التحالف دائما إلى تدخل مباشر وسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، من خلال مساهمات مؤسسات وأمانات المحافظات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024.

ويأتي إجمالي عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين من توزيعات التحالف الوطني، بإجمالي متوسط تكلفة مليار و805 ملايين و631 ألفا و750 جنيها.

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