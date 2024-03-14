أكثر من 19 مليون مستفيد من جهود التحالف الوطني في رمضان 2024

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده على مستوى محافظات الجمهورية بشكل مكثف وتحديدا خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ويسعى التحالف دائما إلى تدخل مباشر وسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، من خلال مساهمات مؤسسات وأمانات المحافظات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024.

ويأتي إجمالي عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين من توزيعات التحالف الوطني، بإجمالي متوسط تكلفة مليار و805 ملايين و631 ألفا و750 جنيها.