لجنة تأسيس التحالف الوطنى تجتمع لإعداد لائحة النظام الأساسى واللوائح التنظيمية

اجتمعت اليوم اللجنة المؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، بناء على القرار الجمهوري رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل اللجنة.

ناقشت اللجنة آليات العمل اللازمة للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف وفقًا لما نص عليه القانون رقم ۱۷۱/ ۲۰۲۳، حيث بدأت اللجنة في إعداد مقترح لائحة النظام الأساسي للتحالف، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

وقد تقدم أعضاء اللجنة وهم (المستشار/ أمير عادل رمزي حنا، اللواء/ محمد علي توفيق لعلفي، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف، الشيخ/ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، حاتم محمد متولي حسن منصور، رانيا نصر علي عبدالعليم)، في بداية اجتماعهم بالشكر والتحية لرئيس الجمهورية، وذلك على ثقته الغالية في التحالف، وتطلعهم إلى تطوير منظومة العمل، وذلك من خلال وضع مستهدفات استراتيجية، يتم عرضها على رئيس الجمهورية بمجرد الانتهاء من إعدادها.