الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

جهود التحالف الوطنى فى رمضان: توزيع 1.7 مليون كرتونة و10 ملايين وجبة ساخنة

كراتين الخير
كراتين الخير

بذلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا كثيفة لتوفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلن التحالف الوطني خطة المؤسسات خلال شهر رمضان 2024 لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وتنوعت المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.

إجمالي توزيعات كراتين رمضان 

أوضح التحالف الوطني أن إجمالي توزيعات المؤسسة لكراتين رمضان تبلغ مليونًا و752 ألفًا و205 كراتين غذائية بإجمالي مليون و752 ألفًا و205 أسر، بإجمالي متوسط تكلفة 855،500 1014 جم، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية، إجمالي 10.813.770 وجبة ساخنة فطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدًا، وإجمالي متوسط التكلفة 252184.250 جم.

إجمالي توزيع اللحوم 

ولفت التحالف الوطني إلى أنّ إجمالي توزيع اللحوم بلغ 1230 طن لحوم بإجمالي  لمليون و234 ألف مستفيد، وإجمالي متوسط التكلفة 370 مليونًا و800 ألف جنيه، بينما بلغ توزيع كروت وكوبونات مساعدات إجمالي 203 آلاف كراتين وكوبونات شراء بإجمالي 203 آلاف مستفيد بإجمالي متوسط التكلفة 81 مليونًا و200 ألف جنيه.

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