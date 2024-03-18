غرفة صناعة الحبوب: بدء توريد القمح المحلي اعتبارًا من أبريل المقبل

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23.5 قيراطًا مما يجعل سعر طن القمح المحلي بزيادة حوالي 1000 جنيه عن القمح المستورد، حيث يبلغ سعر طن القمح المحلي بعد قرار الحكومة إلى 13 ألف و300 جنيه للطن وزن 1000 كيلو جرام قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذي يبلغ سعره حوالي من 12 ألف و300 جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه لطن القمح المستورد، لافتًا إلى أن زيادة سعر القمح المحلي هذا العام سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الإستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

بدء توريد القمح المحلى اعتبار ًا من أبريل المقبل

وأضاف "السلاموني" أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، وأن زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح هذا العام مما سيحفز على زيادة معدلات توريد القمح هذا العام لصالح الجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذي كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة، كما أن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون إستراتيجي من الأقماح طوال الوقت.



وأوضح "السلاموني"، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في العمل على توفير السلع الغذائية رغم أزمة التضخم العالمية التي شهدتها غالبية دول العالم بالإضافة الى تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث تنتج وزارة التموين كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميًا بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف ورغم ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين خاصة من محدودي الدخل والفئات المستفيدة من دعم منظومة التموين.