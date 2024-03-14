بتوجيهات رئاسية.. مبادرة "ازرع" تزيد إنتاجية القمح بواقع 10 أردب

نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع"؛ لدعم صغار المزارعين وزيادة مساحة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني في يناير 2023 بمواصلة مبادرة "ازرع"، وتوسعت مبادرة "ازرع" بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لتشمل 16 محافظة نصفها في الوجه البحري والآخر بالصعيد.

الدولة تدعم 417 ألف مزارع ومزارعة

وتدعم مبادرة "ازرع" 417" ألف مزارع ومزارعة من صغار المزارعين لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بواقع 619 ألف فدان تضمها مبادرة ازرع في المحافظات حاليا.

وتوزع مبادرة "ازرع" تقاوي عالية الإنتاج لدعم صغار المزارعين، كما يوجد 3 آلاف مسئول فني زراعي منتشرون في 16 محافظة لدعم صغار المزارعين ضمن المبادرة.

وحصدت الدولة المصرية ثمار المبادرة حيث زادت إنتاجية القمح للمزارعين بواقع 10 أردب وذلك بعد الاشتراك في مبادرة "ازرع".

ومن المتوقع أن تزيد إنتاجية القمح بواقع 3.1 ملايين أردب قمح من خلال مبادرة "ازرع" في المحاصيل الاستراتيجية.