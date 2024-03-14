جهود مؤسسات التحالف الوطنى خلال موسم رمضان 2024

بذلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا كثيفة لتوفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلن التحالف الوطني خطة المؤسسات خلال شهر رمضان 2024 لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

ووزعت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كراتين غذائية، ولحوم، إضافة إلى الإعانات الشهرية، وزكاة الفطر ووصلات المياه.

وجاءت أبرز جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال عام 2024 كما يلي:



مؤسسة الأورمان



- توزيع 600 ألف كرتونة غذائية تكلفة الكرتونة وزن 10 كيلو بـ455 جنيها، وتكلفة الكرتونة وزن 14 كيلو 645 جنيها.

- توزيع 400 طن لحوم على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالي 100 مليون جنيه.

بيت الزكاة والصدقات المصري

- توزيع 200 ألف كرتونة غذائية.

- توزيع 200 ألف كوبون فئة 200 و300 و400 جنيه.

- مضاعفة الإعانات الشهرية لـ102 ألف مستفيد.

مؤسسة نبيل الكاتب

- توزيع 20٫000 كرتونة مواد غذائية تقدر بنحو 350 جنيها للكرتونة الواحدة بإجمالي 7 ملايين جنيه.

- توزيع 2000 وجبة ساخنة يوميا خلال شهر رمضان تقدر تكلفة الوجبة بـ150 جنيها إجمالي 8 ملايين و700 ألف جنيه.

- توزيع 3000 قطعة ملابس على 1500 أسرة مستفيدة لكل أسرة قطعتين.

مؤسسة صناع الحياة

- الوجبات الساخنة: يوجد مطابخ في 17 محافظة سيتم من خلالها توزيع 170 ألف وجبة إفطار تقدر بنحو 12 مليونا و750 ألف جنيه.

الكراتين الغذائية: توزيع 70 ألف كرتونة تقدر بنحو 24 مليونا و500 ألف جنيه.

- توزيع كسوة العيد.

- توزيع سلات غذائية.

- توزيع زكاة الفطر.

- تنفيذ وصلات مياه.

مؤسسة العربي

- توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 20 مليون جنيه.

- زكاة نقدية لـ40 ألف أسرة بتكلفة 8 ملايين جنيه.

- توزيع 55 طن لحوم بتكلفة 22 مليون جنيه.

- 100 ألف وجبة ساخنة (مائدة) بتكلفة 10 ملايين جنيه.

مؤسسة أبوالعينين

المستهدف خلال شهر رمضان من موائد ثابتة ووجبات ساخنة تقدر بنحو 5000 وجبة يوميًا، إضافة إلى 1000 وجبة يوميًا للسحور يتم توزيعها بالمناطق المختلفة.

- توزيع 500 ألف كرتونة خلال شهر رمضان تكلفة متوسط الكرتونة 350 جنيها.

مؤسسة الجارحي

- توزيع 100 ألف كرتونة غذائية بمتوسط تكلفة الكرتونة 350 جنيها.

- توزيع 35 ألف وجبة إفطار يومية بإجمالي مليون وجبة خلال شهر رمضان.