الأربعاء 20 مارس 2024
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منوعات

الدستور تجيب.. هل عيد الأم إجازة رسمية؟ ورسائل تهنئة للاحتفال

عيد الأم
عيد الأم

يحتفل المصريون بعيد اليوم يوم 21 مارس وهو غدًا الخميس ولذلك زاد السؤال على محركات البحث المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي "هل عيد الأم إجازة رسمية؟" وهو ما يجيب عليه الدستور في التقرير التالي وعرض رسائل تهنئة للاحتفال به.

هل عيد الأم إجازة رسمية؟

الاحتفال بمناسبة عيد الأم يكون يوم 21 مارس من كل عام الإ أنه لا يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر مثلما هي باقي الاجازات الرسمية المعلنة من الدولة ويعلن عنها رئيس مجلس الوزراء للقطاعات العاملة. 

ويتم الاحتفال بـ عيد الأم 2024 في مختلف الدول وذلك لتقدير دور الأمهات والأمومة وتأثير دورهم في المجتمع. 

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رسائل تهنئة بعيد الأم 2024 

  • أمي ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك، وكل عام وإنت بخير.
  • أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.
  • أمي يا قلبًا من وفاء، يا أصل كل الوداد، مهما وصفت ومهما قلت فيك زود، أبقى بحقك مقصر أمام رب العباد، لولاكِ يا أمي ما كان لي بالدنيا وجود، وهل أنساكِ يا أمي بأحلى الأعياد، عيدكِ يا أمي هو فرحة كل من في الوجود.
  • أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغملك ويقول لكِ كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير.
  • أمّي وسيدة روحي..عهد علي أن أحبك بكل قلبك، وأن أطيعك بكل جهدي، وأن أدعو لك بكل إيماني فمن سواك يستحق كل هذا يا ملاكي؟
  • من غيرك يا أمي حياتي بلا طعم وبلا لون، ربي يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.
  • لو كان عندي أكوامٌ من الهموم بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت بخير.
  • لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا.
  • في هذا اليوم يمكن أن أقدّم لكِ الهدايا والزهور، ولكن لا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يظهر ويعير عن مدى حبّي لكِ، عيد أم سعيد.

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