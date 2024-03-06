الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مع اقتراب عيد الأم.. لطيفة تطرح أغنية "أمى" إهداءً لروح والدتها

لطيفة والدتها
لطيفة والدتها

انتهت المطربة لطيفة  من تسجيل دعاء جديد  بعنوان "أمى" من كلمات كريم حكيم ولحن وتوزيع خالد فتوح وميكس بيشوي مجدي، وتنوى طرحه على قناتها الخاصة على اليوتوب وعلى كل المنصات الغنائية، والدعاء تهديه لوالدتها الراحلة، خاصًة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، والذي من المقرر أن يكون 21 مارس.

توفيت داخل أحد المستشفيات بالقاهرة

كانت والدة لطيفة توفيت داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

وحرصت لطيفة على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، منهم هند صبري، أنغام، نادية مصطفى، كندة علوش، بسمة وهبة، لميس الحديدي، سهير شلبي، كارول سماحة، مصطفى قمر، لبلبة، نبيلة عبيد، ممدوح موسى، مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، أشرف زكي، السيناريست أيمن سلامة، الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج خيري بشارة.

 

لطيفة المطربة لطيفة امى قرب الاحتفال بعيد الأم والدة لطيفة

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