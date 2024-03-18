الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عيد الأم.. يعود الـ"العصور اليونانية القديمة" وتُكرم الآلهة الأمهات

عيد الأم
عيد الأم

جاءت فكرة  عيد الأم من عادات وتقاليد وثقافات مختلفة في أنحاء العالم، وعلى مر العصور كانت هناك العديد من الثقافات التي احتفلت بالأمهات وأعطتهن التقدير والاحترام.

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بداية من العصور اليونانية القديمة 

من أقدم الشهادات على الاحتفال بالأمهات تعود إلى العصور القديمة في اليونان القديمة حيث كانت تُكرم الآلهة الأمهات مثل ريا Rhea وهي زوجة زيوس وأم الآلهة الأخرى في الأساطير اليونانية.

 

أما عن الاحتفال الحديث بعيد الأم

بدأ في القرن العشرين في العديد من الدول واعتبرت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي احتفلت بعيد الأم بشكل رسمي وفي  تاريخ تأسيس عيد الأم في الولايات المتحدة يعود إلى عام 1908 حيث قامت آن جارفيس Anna Jarvis بتنظيم حملة لإقامة يوم خاص لتكريم الأمهات

الدول التي تحتفل بعيد الأم 

بدأت العديد من الدول حول العالم في اعتماد عيد الأم والاحتفال به. ويختلف توقيت الاحتفال وطرق الاحتفال من بلد لآخر، حيث يتم تكريم الأمهات وإظهار الامتنان لهن في هذا اليوم المميز.

فكرة احتفال عيد الأم بدأت في القرون الوسطى في أوروبا كان هناك احتفالات تكريم الأمهات تقام في فترة الصوم الكبير قبل عيد الفصح، وكانت تسمى "عيد الأم الصومي". وكان الهدف من هذه الاحتفالات تكريم الأمهات وتقدير دورهن الهام في الحياة الأسرية والمجتمعية

الاحتفال بعيد الأم الذي نعرفه اليوم بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر قد  ويعود الفضل في تأسيسه إلى آنا جارفيس، وهي ناشطة اجتماعية أمريكية. بعد وفاة والدتها في عام 1905، قامت آنا جارفيس بالعمل على تكريس يوم لتكريم الأمهات وإظهار التقدير لهن. وفي عام 1914.  

أصبح يوم الأم عيدًا رسميًا في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، انتشرت فكرة احتفال عيد الأم في العديد من البلدان حول العالم، وتحتفل به بطرق مختلفة في تواريخ مختلفة.

عيد الأم يحتفل به في العديد من البلدان حول العالم، ولكن هناك اختلافات في التواريخ والطقوس والطرق التي يُحتفل بها. ومع ذلك، يمكن القول أنه قد تكون هناك بلدان لا تحتفل بعيد الأم بشكل رسمي أو لا يعتبرونه مناسبة قومية.

على سبيل المثال، في اليابان، لا يوجد يوم رسمي لعيد الأم، ولكن هناك ما يسمى بـ "يوم الأم المشترك Kokumin no Kyūjitsu وهو يوم عطلة رسمية في شهر مارس أو أبريل، ويعتبر فرصة للأسر للتواجد معًا وتكريم الأمهات.

ماهي الدول التي لا تحتفل بعيد الأم

بعض البلدان الأخرى قد لا تحتفل بعيد الأم بشكل رسمي أو لا يُعطى له أهمية كبيرة مقارنة ببلدان أخرى. يمكن أن يكون الاحتفال بعيد الأم مقتصرًا على احتفالات شخصية أو عائلية دون أن يكون له تأثير واسع على المجتمع بشكل عام.

العصور عيد الأم اليونان القديمة تعود الأمهات الاحتفال

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