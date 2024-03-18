الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأوبرا تقيم احتفالية بمناسبة عيد الأم على مسرح الجمهورية.. الخميس

كورال مركز تنمية
كورال مركز تنمية المواهب

تواصل وزارة الثقافة تنفيذ خططها للاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة عيد الأم لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 مارس، بمسرح الجمهورية .

 

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التى تحتفي بهذه المناسبة منها أحن قلب ، ست الحبايب ، امي يانور بيتنا ، امي يا أمي ، انشودة الام ، صباح الخير يامولاتي ، المدن ، نص الدنيا ، خبيز امي ، امايا يامه ، دعوتى في الفجر ، امي ثم امي .. أداء مهدى محمد ، ساندرا عماد ، إيمان منصور ، ملك منير ، أحمد فايد ، أمل خليفة ، أيتن محمد ، ملك فاروق ، محمد محمود ، حبيبة حسن ، شمس الأسواني ، مريم حنفي ، شرف أحمد ، شيماء ضاحي ، أحمد وليد ، حنين محمد ، حسام عمرو ، إيمان منصور .

 

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

 

أنوار رمضان تجمل بهجة الروح فى الأوبرا.. الأربعاء

 

تتوالى فعاليات وزارة الثقافة خلال الشهر المعظم حيث تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية من سلسلة بهجة الروح وتحمل عنوان أنوار رمضان، ويشارك فيها القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان الدكتور هاني كمال، المطرب ماهر محمود والموهبة الشعرية الواعدة غزل وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 20 مارس بالمسرح الصغير.

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