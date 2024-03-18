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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 8

روجينا بوستر مسلسل
روجينا بوستر مسلسل سر إلهي

تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا مساء اليوم العديد من الأحداث الشيقة والهامة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

 

موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة 8

مسلسل سر إلهي الحلقة 8 تعرض مساء اليوم الإثنين  حصريا على شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.


تفاصيل احداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

كشفت الحلقة الـ 7 من مسلسل سر إلهي عن سارق ذهب نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا ليكون شخص غير متوقع نهائيا التفكير فيه، وهو “الدكتور سليمان بدر” الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني، صاحب دار المسنين الذي كانت تعمل فيه “نصرة”.

 

وتنتهي الحلقة بمعرفة "عزيز الرفاعي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة ويظهر بشخصية محامي شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، مكان ذهب “نصرة”، والذي كان يراقبها دون علمنا، لتمثل نهاية الحلقة بمفاجأة جديدة تزيد من فضول حماس وشغف الجمهور، هو ماذا سوف يحدث.

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قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC وقناة CBC دراما بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.


قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة وترصد أحداث المسلسل قصة “نصرة” وتجسدها النجمة روجينا ولتي تواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.


أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من: 

أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل سر إلهي الحلقة 7: مكيدة نهي عابدين لمي سليم تنقلب ضدها

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