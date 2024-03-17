مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. أحمد سلامة يكتشف مكان سبائك الذهب بعد مراقبة روچينا

عرضت، مساء الأحد، الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته روجينا والمعروض على قناة CBC الفضائية ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2024.

مسلسل سر إلهي

انتهت الحلقة السابعة بمعرفة “عزيز” والذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة بمكان سبائك الذهب عقب مراقبته لروچينا وأحمد مجدي دون علمهم وانتهت الحلقة بمشهد العثور على السبائك لتزيد من تشويق الجمهور.

وانقلبت مكيدة نهى عابدين لمي سليم “شاهيناز" ضدها وتم تسريب صور مفبركة لها في أوضاع مخلة وتم إرسالها لشقيقها.

وبدأت الحلقة 7 من سر إلهي بمشهد بحث نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا عن سبائك الذهب بعد أن فوجئت بأنها غير متواجدة في سيارة الرمال التي خبأت فيها الذهب لتذهب مسرعة إلى مكان استئجار السيارة لاستجواب المقاول رفقة “يحيى سليمان” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي.

وأخبر المقاول روجينا أن د.سليمان والد “يحيى” هو الذي أمرهم باستبدال السيارة بعد معرفته بأنهم قاموا بدس سبائك الذهب في الرمال لتذهب إليه مسرعة وتواجهه بسرقته للذهب ليخبرها بأنه فعل ذلك وساومها على أخذ ثلثي الذهب مقابل ثلث لها لترفض عرضه وتهدده بالانتقام منه.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي والقنوات الناقلة

سر إلهي يعرض في الثانية عشرة منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأولى في السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا عبر قناة CBC دراما وقناة CBC العامة بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل سر إلهي

سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا والتي تعاني الأمرين وتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أشقاءها وتدخل السجن بسببهم لتخرج منه بعد مرور سبع سنوات وتسعى للانتقام من كل من تسبب في حبسها ووفاة أبنتها.



أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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