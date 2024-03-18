الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

دار الكتب والوثائق تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات.. الخميس

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة عيد الأم، في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز الولاء المؤسسي وتفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسات الثقافية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

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تقام الاحتفالية في قاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل، في الحادية عشرة من صباح الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤.

وتشهد الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من الموظفات، حيث تقدم النقابة العامة للعاملين بدار الكتب والوثائق القومية هدايا رمزية للأمهات.

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يذكر أن دار الكتب والوثائق قد أعدت برنامجًا حافلًا بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك.

كما تنظم مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال" وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ويتم اختيار فائز يوميًا ويحصل الأطفال الفائزون على مجموعة من الكتب، كما يتم إرسال الكتب في طرود بريدية للفائزين في المحافظات تشجيعًا لهم على المشاركة، وتفعيلًا لمبدأ العدالة الثقافية.

وزارة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور أسامة طلعت عيد الأم دار الكتب الوثائق القومية

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