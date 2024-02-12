الأربعاء.. "حب الوطن" فى ملتقى دار الكتب لأدب الطفل

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ملتقى مبدعى ونقاد أدب الطفل الخمسين، الذى ينظمه مركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول "حب الوطن فى شعر الأطفال".

ومن المقرر أن يناقش الملتقى نص مسرحية شعرية للأطفال بعنوان "العلم الغالى"، من تأليف الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول، ويناقشها كل من الشاعر أحمد سويلم، والشاعر جابر بسيونى، على أن يدير الملتقى الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، بقاعة الندوات بدار الوثائق بكورنيش النيل بالقاهرة.

ويقوم على تنظيم الملتقى مركز توثيق وبحوث أدب الطفل وهو أحد المراكز العلمية التابعة لدار الكتب والوثائق، وتضم المراكز العلمية بالدار: مركز ترميم المخطوطات والكتب، مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي، مركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز تحقيق التراث، ويضم فريق العمل في تلك المراكز عددا كبيرا من الخبراء والباحثين المتميزين من أبناء دار الكتب والوثائق.

مشاركة دار الكتب في معرض الكتاب

وفي سياق آخر؛ شاركت دار الكتب والوثائق المصرية مؤخرًا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بقائمة إصدارات جديدة ومميزة، وتبدأ الأسعار من 20 جنيها.

وشارك في المعرض هذا العام 1200 دار نشر من 70 دولة، وحملت الدورة 55 من معرض الكتاب شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وجرى اختيار سليم حسن عالم المصريات شخصية المعرض، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل، إلى جانب اختيار مملكة النرويج ضيف شرف المعرض.