الثلاثاء.. افتتاح معرض "ما زال" للفنانة أمانى فوزى بقاعة الباب سليم

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنانة أماني فوزي، الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تحت عنوان "ما زال"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري، في رحاب قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث داخل دار الأوبرا المصرية؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

فى كلمة للفنانة حول معرضها تسترشد بمقولة الشاعر اللبنانى جبران خليل جبران والتى يقول فيها: "صمت السكون، دع قلبك يستمع إلى أسرار العالم المتحرك. هناك، ستجد الوجود".

وتقدم الدكتورة أمانى فوزي منحوتات تتجسد بين الثبات والحركة بوسائط متعددة.. تتجسد الرمزية في سيمفونية صامتة.. تثير إحساسًا متناقضًا بالسكون.. تتحاور الشخصيات في لحظات التأمل.. تلتقط جوهر المشاعر الإنسانية مسلطة الضوء على الفروق الدقيقة في التعبير.. التفاعل الكامن في البنية النحتية والضوء والظل..التواصل مع الروايات الصامتة لكل شخصية.. الطاقة الديناميكية وسط الهدوء.. كما تحافظ على توازن يثير الخيال.. مع أمتلاك القدرة على دمج الأضداد بسلاسة وخلق تناغم يعكس شاعرية الحركة.. جوهر التوقف المؤقت في السكون.

نبذة عن أماني فوزي

أماني فوزي؛ أستاذ بقسم "التعبير المجسم"، تخصص "خزف"، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان بالقاهرة، تعمل بمفهوم معاصر مستوحى من الطبيعة والمجتمع باستخدام التعبيرية والسريالية، وهي عضو لجنة توثيق الأعمال الفنية بـ"متحف الفن المصري الحديث" بدار الأوبرا، وعضو لجنة تحكيم جائزة الدولة للطفل المبدع بالمجلس الأعلى للثقافة.

وللفنانة العديد من المعارض الفردية، كما شاركت في عدد كبير من المعارض الجماعية في مصر والخارج، ولها مقتنيات بوزارتي الثقافة والصناعة في مصر، فضلًا عن اقتناء العديد من أعمالها الفنية من قِبل (مصر، الإمارات، البحرين، الدنمارك، ألمانيا، كرواتيا، صربيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا).