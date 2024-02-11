الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المركز الدولى للكتاب يناقش المشروع الروائى لـ وحيد الطويلة.. 24 فبراير

وحيد الطويلة
وحيد الطويلة

يجتمع فريق المناقشة بالمركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، في مناقشة استثنائية مع الكاتب الروائي وحيد الطويلة، وذلك في تمام الخامسة مساء السبت الموافق 24 فبراير الجاري، بمقر المركز خلف القضاء العالي بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يتحدث "الطويلة" عن مشواره مع الكتابة ومشروعه الروائي والفني، على أن يناقشه فريق المناقشة والحضور مناقشة مفتوحة حول أعماله المتعددة بشكل حر.

نبذة عن وحيد الطويلة 

وحيد الطويلة (مواليد 4 يونيو 1960 في كفر الشيخ) كاتب وروائي مصري، عمل خبيرًا للعلاقات الثقافية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر "كتارا" بين عامي 2006 و2009، كما عمل خبيرًا إعلاميًا في جامعة الدول العربية فترتين: بين عامي 1993 و2006 وعامي 2009 و2012، وشغل منصب مدير مكتب مجلة الدوحة في القاهرة، ورئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي، كما فاز بجائزة ساويرس للرواية، فئة كبار الكتاب، 2015، عن رواية "باب الليل".

سبق وصدر له: خلف النهاية بقليل (مجموعة قصصية)، 2002، كما يليق برجل قصير (مجموعة قصصية)، 2003، ألعاب الهوى (رواية)، 2004، أحمر خفيف (رواية)، 2008، باب الليل (رواية)، 2013، حذاء فيلليني (رواية)، 2016، مائة غمزة بالعين اليسرى (مجموعة قصصية)، 2016، جنازة جديدة لعماد حمدي (رواية)، 2019، كاتيوشا (رواية) 2022.

الحب بمن حضر

وتعد روايته "الحب بمن حضر"، الصادرة عن دار بتانة للنشر والتوزيع، من أحدث أعماله الأدبية، وشارك بها مؤخرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ55، التي انتهت فعالياتها الثلاثاء الماضي.

ومن أجواء الرواية:

حامَ حوْلها كشمسٍ وسكنتِ في جواره كظلٍّ. يحلم بها ليلةً، بالعجوز ليلةً، وبأبيه بعدهما. في الفترة الأخيرة لم يعُد أحد يظهر في الأحلام غير أبيه، يحلم به وهو مغمض العينين. في الليلة الماضية رأى غرابًا ينقر بابه، رآه يفتح الباب ويطير مع الغراب فعرف أن ساعته دقت في البعيد، وأنه غادر، كان يحلم بعينين دامعتين، وصحا بهما دامعتين.

فريق المناقشة المركز الدولى للكتاب المصرية العامة للكتاب وحيد الطويلة الحب بمن حضر معرض القاهره الدولي للكتاب

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