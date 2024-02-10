السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقى مدير المجلس البريطانى لبحث سبل التعاون

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، لبحث المزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالدايم، مساعد وزير الثقافة، وهبة الزين، مدير قسم الاقتصاد الإبداعي بالمجلس البريطاني.

وحرص مدير المجلس الثقافي البريطاني، على شرح الموقف التنفيذي للتعاون القائم، منذ توقيع البروتوكول، بين الوزارة، والمجلس البريطاني، في نوفمبر الماضي، وكذلك الموقف التنفيذي للبرنامج التدريبي "دعم صناع السياسات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية"،والذي انتهى الثلاثاء 6 فبراير، وحضره متدربون من وزارة الثقافة، وعددهم 25 متدربًا، بالإضافة إلى جهات أخرى حكومية.

كما تضمن اللقاء، النقاش حول أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون في الفترة المقبلة، اعتبارًا من 2024، ولمدة 3 أعوام، التي تُركز فيها الوزارة، مع المجلس البريطاني، على محور الاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف وزارة الثقافة بموجبه، الاستعانة بخبرات، وتجارب دولية، من أجل تطوير مجال الصناعات الثقافية، وقطاع الاقتصاد الإبداعي في مصر، والتركيز من خلاله على خلق وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتحويل الصناعات الثقافية إلى مصدر حيوي من مصادر الدخل القومي في مصر.

قافلة القومي لثقافة الطفل "عيالنا" تتوجه لمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا

في سياق آخر؛ توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل "عيالنا" إلى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030، والهادفة لتوصيل الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية.

وبدأت الجولة بمركز شباب السوالم بمحافظة سوهاج، وذلك يوم الخميس 8 فبراير، ومركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة 9 فبراير، وتستكمل القافلة مسيرتها غدًا السبت 10 فبراير إلى مركز شباب ناصر ملوى بمحافظة المنيا لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الثقافي البريطاني وزيرة الثقافة الصناعات الثقافية والابداعية وزارة الثقافة القومي لثقافة الطفل

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