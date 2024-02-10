السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خريطة معارض الكتب العربية خلال 2024

معارض الكتب
معارض الكتب

تستعد عدد من دور النشر، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في عدة دورات من المعارض العربية الكبرى، بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، مُسجلًا قرابة 5 ملايين زائر مُحققًا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه، منذ انطلاق دورته الأولى، حيث بلغ إجمالي عدد زائري معرض الكتاب 2024، خلال 12 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.785.539 زائر.

إذ شهدت الدورة الـ55 مشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من 70 دولة، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة، وحلت عليها مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني شخصية جناح الطفل، بالإضافة إلى 550 فعالية ‏ثقافية، 120 فعالية فنية، تصمنت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" خريطة معارض الكتب العربية خلال عام 2024؛ وفقا لموقع اتحاد الناشرين العرب والتي جاءت كالتالي..

خريطة معارض الكتب العربية 2024

  • معرض أربيل الدولي للكتاب (العراق) خلال الفترة من 17 وحتى 27 أبريل المقبل
  • معرض أبوظبي الدولي للكتاب (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة من 24 وحتى 30 أبريل المقبل.
  • المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط (المغرب) خلال الفترة من 9 وحتى 19 مايو المقبل.
  • معرض الدوحة الدولي للكتاب (قطر) خلال الفترة من 9 وحتى 18 مايو المقبل.
  • معرض بكين الدولي للكتاب (الصين) خلال الفترة من 19 وحتى 23 يونيو المقبل.
  • معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي (تركيا) خلال الفترة من 10 وحتى 18 أغسطس المقبل.
  • معرض عمان الدولي للكتاب (المملكة الأردنية الهاشمية) خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل.
  • معرض الرياض الدولي للكتاب (المملكة العربية السعودية) خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل.
  • معرض لبنان الدولي للكتاب (لبنان) خلال الفترة من 4 وحتى 13 أكتوبر المقبل.
  • معرض الشارقة الدولي للكتاب (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة من 6 وحتى 16 نوفمبر المقبل.
  • معرض الكويت الدولي للكتاب (الكويت) خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر المقبل.
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