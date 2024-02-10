خريطة معارض الكتب العربية خلال 2024

تستعد عدد من دور النشر، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في عدة دورات من المعارض العربية الكبرى، بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، مُسجلًا قرابة 5 ملايين زائر مُحققًا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه، منذ انطلاق دورته الأولى، حيث بلغ إجمالي عدد زائري معرض الكتاب 2024، خلال 12 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.785.539 زائر.

إذ شهدت الدورة الـ55 مشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من 70 دولة، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة، وحلت عليها مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني شخصية جناح الطفل، بالإضافة إلى 550 فعالية ‏ثقافية، 120 فعالية فنية، تصمنت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" خريطة معارض الكتب العربية خلال عام 2024؛ وفقا لموقع اتحاد الناشرين العرب والتي جاءت كالتالي..

خريطة معارض الكتب العربية 2024