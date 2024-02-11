الأربعاء.. "المكاتب الإعلامية والثقافية فى الخارج بين الواقع والمأمول" مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "المكاتب الإعلامية والثقافية فى الخارج بين الواقع والمأمول"، التي تنظمها لجنة الإعلام ومقررها الدكتور جمال الشاعر، بالتعاون مع لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها ومقررها الدكتور سعيد المصري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء، الموافق 14 فبراير الجاري، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير المائدة الدكتورة راندا رزق، أستاذة الإعلام التربوى بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، ويتحدث فيها وفقا للترتيب الألفابائي: الدكتور أحمد بهاء الدين خيري المستشار الإعلامي السابق في طوكيو وعضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، والسيد الهادي المستشار الإعلامي السابق في كندا، والكاتبة أنس الوجود رضوان وعضو لجنة الإعلام، والدكتورة جيهان زكي أستاذ علوم المصريات بالمركز القومى للبحوث العلمية بجامعة السوربون ورئيس الأكاديمية المصرية سابقًا في روما، والدكتور حامد عيد المستشار الثقافى بدولة المغرب سابقا ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى.

فضلا عن الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والدكتور عزت سعد سفير مصر السابق في روسيا، والدكتور محمد عبدالدايم مساعد وزيرة الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها.

ويمكن الحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتس آب، كما سيتم بث المائدة المستديرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب؛ من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment