الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة مصر العامة تناقش "مواقع التواصل الاجتماعى: دراسة وتحليل" لـ نهاد صبيح.. غدًا

مواقع التواصل الاجتماعى:
مواقع التواصل الاجتماعى: دراسة وتحليل

تستضيف مكتبة مصر العامة، ندوة لمناقشة أحدث مؤلفات الدكتورة نهاد صبيح، وهو كتاب "مواقع التواصل الاجتماعى: دراسة وتحليل"، الصادر مؤخرًا عن دار مبتدأ للنشر، وشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، على أن يدير الندوة السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الإثنين، بقاعة ندوات المكتبة التي تقع في 4 شارع جمال حمدان- الطحاوية سابقًا- المتفرع من شارع النيل- الجيزة.

مواقع التواصل الاجتماعى: دراسة وتحليل

تهتم الكاتبة- بشكل خاص- بمشاكل الأسرة المصرية بجانب عملها الصحفى، حيث وجدت شغفا للاهتمام بمشاكل الأسرة المصرية، كونها أخصائي صحة نفسية وإرشاد أسرى ومدرب دولي.

يعد الإعلام وسيلة من وسائل التأثير الجماهيري، بل يعتبر أهمها على الإطلاق، وقد لعب دورًا كبيرًا وهامًا في حياة المجتمعات الإنسانية، وهو ظاهرة اجتماعية قديمة نشأت وتطورت لتتلاءم في النهاية مع شكل المجتمع واحتياجاته، الأمر الذي تطلب وجود وسائل إعلام تستجيب لحاجات المجتمع، فقد كان الخبر ينتشر بين جموع الشعب من خلال بعض الأفراد المقربين من الحكام والذين أطلق عليهم اسم الناقلين أو المروجين.

وأصبح الآن غالبية المجتمع شغوفًا بتداول الآراء والمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل قد يصل إلى مرحلة الإدمان، ووصل بهم الحال إلى متابعة هذه المواقع بطريقة، يومية حتى أصبحت عادة.

واستعرضت "صبيح" في هذا الكتاب تطور وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية حتى وصلنا إلى الإعلام الإلكتروني.

نهاد صبيح

يشار إلى أن الكاتبة نهاد صبيح حاصلة على ليسانس الآداب والترجمة جامعة القاهرة، ودبلوم التربوي العام وتعديل السلوك، وباحث دكتوراه في كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، أديبة وخبيرة تنمية بشرية وإرشاد نفسي وأسري، كما سبق وصدر لها عدة مؤلفات ومنها "عالحلوة والمرة"، ورواية "نزيف السحاب".

مكتبة مصر العامة الدكتورة نهاد صبيح مواقع التواصل الاجتماعى دراسة وتحليل مواقع التواصل الاجتماعي معرض القاهره الدولي للكتاب مبتدأ للنشر

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