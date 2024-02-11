⁠4 أعمال أدبية تتحول إلى مسلسلات في رمضان 2024.. أبرزهم لـ إحسان عبد القدوس

يشهد موسم دراما رمضان 2024، تحول العديد من الأعمال الأدبية إلى مسلسلات، سترى النور على الشاشة، بمعالجة درامية وسرد مختلف ومميز، لذا نستعرض الروايات والقصص التي سيؤخذ منها الأعمال الدرامية خلال السطور التالية..

إمبراطورية ميم

يجسد الفنان خالد النبوي، الشخصية الأساسية التي رسم ملامحها الأديب إحسان عبدالقدوس في قصة "إمبراطورية ميم" التي تقع في 15 صفحة ضمن مجموعته القصصية "بنت السلطان"، حول رجل لديه 6 أبناء، ولكنه يصطدم بتمرد أبنائه الذين يريدون عمل انتخابات داخل المنزل لاختيار من له سلطة إصدار الأوامر والتعليمات داخل العائلة.

"إمبراطورية ميم"، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

سبق وقدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قصة رواية إحسام عبد القدوس من خلال فيلم يعود لعام 1972 يحمل نفس الاسم ولكنها قامت بتطبيق تفاصيل الرواية عليها وقدمت بطولتها، إلا أن "النبوي" يعيد تقديمها مرة أخرى بعد ما يزيد عن نصف قرن، ويقدم دور الأب لـ6 أبناء.

عتبات البهجة

يشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان لعام 2024، من خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

وفي إطار الدراما الاجتماعية؛ تدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة" حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده، ويتكون من 15 حلقة، ويلعب بطولته بجانب الفخراني كل من: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل.

ألف ليلة وليلة



تدور قصة مسلسل "ألف ليلة وليلة" في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار، كاشفا عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار، ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي، إنتاج سعدي وجوهر، تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويقدم فيها النجم ياسر جلال، شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي يعتبر قصة للملك شهريار وزوجته شهرزاد، والتي تخبره قصة كل يوم قبل الفجر.

صيد العقارب

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب"، المأخوذ عن رواية "الأب الروحي" تأليف الكاتب الأمريكي ماريو بوزو، وتجسد فيه شخصية "ليلى" وهي امرأة تتاجر في سم العقارب، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول فى صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها؛ وذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في مسلسل "صيد العقارب" بجانب غادة عبد الرازق، كل من غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد الشامي، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، ومحمد صلاح، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.