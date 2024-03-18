فنون سوهاج وعروض الكورال والإنشاد تدشن "ليالي رمضان" بساحة أبو الحجاج بالأقصر

انطلقت بساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، أمس الأحد، أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض كورال فرقة قصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان حجاج أحمد وقدمت عددا من الأغانى منها "سبحة رمضان، هاتوا الفوانيس، يا سيدة زينب".

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز، عددا من أشهر رقصاتها وقدمت التنورة، ورقصة العصا، كما قدم عرض فني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني للمنشد ناصر الأنصاري، وعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت عددا من الأغانى منها "عليك سلام الله، مرحب شهر الصوم".

وفي النشاط الأدبي لليالي عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي أدب الأقصر شارك بها الشاعر أحمد العراقي رئيس النادي وألقى قصيدة "أمي وهي بتصلي"، وأدارها الشاعر يحيى سمير، وشاركت الشاعرة منى محمد بقصيدة "عتمة نهار"، والشعراء محمود مرعي "دعوة"، صبا حسن "عشق القلوب بلدي"، حسن غرام "الشعر"، هاجر محمد "عصفور وحيد"، وقدم عرض إنشاد ديني للمنشد د. محمود عبده، بالإضافة إلى أمسية شعرية قدمها بيت الشعر بالأقصر.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة يوسف محمود، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "الأمانة" سردتها عواطف مصطفى وقدمت خلالها شروحا حول قيمة الأمانة وضرورة التحلي بها، وعرض مسرح عرائس "فضل الصوم" للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة، ونفذت ورش فنية متنوعة منها مجسمات بالفوم، رسم على الوجه، ورشة تصميم فانوس رمضان.

حضر الفعاليات محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ومحمد حساني مدير مكتبة الأقصر العامة، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمهور غفير من أبناء الأقصر.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.



وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات. وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية