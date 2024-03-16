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الثقافة

محمود عبد الشكور عن الحشاشين: كريم عبد العزيز يقدم أحد أفضل أدواره

مسلسل الحشاشين بطولة
مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

تحدث الناقد والكاتب الصحفي محمود عبد الشكور عن مسلسل "الحشاشين" وأداء كريم عبد العزيز المبهر في المسلسل، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول محمود عبد الشكور: أعجبني أداء كريم عبد العزيز لشخصية حسن الصباح.

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ويضيف: هدوء كامل، لا صخب ولا انفعال، لا يعلو الصوت إلا بشكل استثنائي، التعبير على قدر الكلام، مشية واثقة لرجل يعتقد أنه امتلك "الحقيقة المطلقة"، ووجه محايد لا يكشف عما يفكّر فيه صاحبه، كاريزما وهيبة لشخصية قادرة على قراءة الوجوه، وتحلم بتغيير العالم.

ويكمل: "غرور وامتلاء الحمقى لا يحتاج أبدًا إلى حركة عنيفة أو لافتة، على العكس، هو الذي يحرّك ويأمر ويؤثر، بينما يقف أو يجلس في مكانه.

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ويواصل: الشر كامن وساحق، ولكن خطورته في هذا الهدوء، والسكون يعطي إيحاء بالغموض، وبعدم التوقع، هذا هو المدخل الصحيح للشخصية: الظاهر بخلاف الباطن، والهدوء لا الإنفعال، والثقة وليس القلق.

ويستطرد: أسوأ اختيار أن يكون ممثل هذا الدور بملامح حادة، وعيون صارمة، ووجه غير مريح، الظل والنور يرسمان على ملامحه زوايا حادة شيطانية.

ويواصل: كريم عكس ذلك على طول الخط: وجهه مريح، أقرب الى الطيبة، يوحي بالثقة والصدق، ترتسم على عينيه دهشة السؤال، شعيرات بيضاء تمنحه وداعة وأبوة، والنور والظل يمنحان وجهه مساحات واسعة وواضحة.

ويكمل: هذا "باطني" مثالي، الشر في الداخل، وليس في الملامح، والموت في النبرة الهادئة، يأمر بالقتل بنفس النبرة الذي يطلب فيها كوبا من الماء، هذا أمر مروّع بشكل مضاعف، لأنه يجعل القتل أمرا عاديا وتافها.

ويختتم: الباطني هو رجل الأسرار والتقيّة، رجل الثوب الأبيض، حتى يحين وقت كشف التستر، وحتى يظهر الثوب الأسود بعد التمكين، كريم عبد العزيز يقدم في المسلسل أحد أفضل وأصعب أدواره.

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