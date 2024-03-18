الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

منى الشيمي عن يوسف كمال في رواية أخرى: عام ونصف انتظار وفشلت في الاطلاع على حجج الأمير

منى الشيمي
منى الشيمي

وصلت منى الشيمي للقائمة الطويلة لجائزة البوكر بروايتها "بحجم حبة عنب" وحصدت جوائز عديدة منها كتارا وساويرس والشارقة، وفي روايتها الأخيرة "يوسف كمال في رواية أخرى"، والصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع اتبعت منى الشيمي نهجا مغايرا.

"بيت من زخرف".. رواية جديدة لإبراهيم فرغلى عن دار الشروق

 ظلت منى الشيمي لمدة خمس سنوات تتبع سيرة الأمير يوسف كمال أحد أبرز أمراء أسرة محمد علي باشا، والذي ولد في يناير من عام 1882، وهو مؤسس مدرسة الفنون الجميلة، وتلقى تعليمًا راقيًا في مصر، وبعدها سافر إلى أوروبا وعاد من جديد إلى مصر، وكان عاشقًا للفن مولعا بشراء الأعمال الفنية، وحول رحلتها مع الكتاب تقول منى الشيمي:" خمس سنوات لم تكن مدة طويلة في ظل غياب المصادر، لك أن تتخيل أنني ظللت عاما ونصف في انتظار موافقة دار الوثائق للاطلاع على حجج وعقود الأمير، تذهب وتعود، تستجدي الوساطة من هذا وذاك، ولم أحصل على الموافقة في النهاية، ليس في دار الوثائق فحسب، بل مصلحة الضرائب العقارية، دار المحفوظات بالقلعة، بحجة أن الروائيين ليس من حقهم الاطلاع، أو أن الرواية ليست كالبحث العلمي الأكاديمي.

txt

«نوستالجيا الوجوه في الرواية السعودية».. كتاب جديد لـ فرج مجاهد

وتواصل:" إضافة إلى أن أرشيفات مجلات تلك الفترة متهرئة وفي حالة يرثى لها، ومعظمها تالف أو مفقود، ولا تنس الروتين. كما أن يوسف كمال نفسه ليس مذكورا كثيرا في المراجع، إلا بشكل عابر، أخبار عن الصيد والرحلات. لكن الأمر بهذه طريقة كان أكثر تشويقا، دفعتني للإصرار.

وتكمل:" لم يكن طول فترة البحث سيئا على كل حال، على العكس، كانت الطرق في العام الأخير تفتح- من حيث لا أدري- للمزيد من المعلومات، وأظن، أنني لو تأخرت أكثر، لوجدت المزيد. استغرق البحث خمس سنوات للأسباب السابقة، لكن الكتابة نفسها لم تستغرق إلا أربع شهور فقط. ربما عوضت هذه تلك.

منى الشيمي البوكر يوسف كمال في رواية أخرى دار الشروق للنشر والتوزيع محمد علي باشا

مواد متعلقة

وزارة الثقافة تكشف مفاجأة بشأن تمثال مجدى يعقوب

انطلاق فعاليات برنامج وزارة الثقافة "أهلًا رمضان" بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى

المعركة الأزلية.. كيف أنصف النقاد عامية مسلسل "الحشاشين"؟

الخطر الأكبر على الحشاشين.. حرب الإمام الغزالي وحسن الصباح

محمود عبد الشكور عن الحشاشين: كريم عبد العزيز يقدم أحد أفضل أدواره

أحمد الشهاوى عن اللقاء الأول مع صلاح فضل: فتح لى طريقى

وزيرة الثقافة: حريق استديو الأهرام يبعد عن المبانى التاريخية.. ولجنة لحصر الخسائر

"نعمة".. ديوان جديد لـ مى منصور عن سلسلة الكتاب الأول بالأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل