"نعمة".. ديوان جديد لـ مي منصور عن سلسلة الكتاب الأول بالأعلى للثقافة

صدر حديثا عن سلسلة الكتاب الأول التابعة للمجلس الأعلى للثقافة ديوان "نعمة" للشاعرة مي منصور، وهي السلسلة التي يترأس تحريرها الشاعر والناقد والباحث شعبان يوسف.

الديوان تم تصديره بكلمة لكل من الكاتب الصحفي والروائي علي عطا والشاعر الكبير أحمد سويلم، يقول علي عطا:" نحن هنا بصدد عمل يقوم أساسا على مديح الأم، التي هي أيضا "أب"، وينم عن خبرة طويلة في نظم الشعر، مع انه الكتاب الأول لصاحبته التي يبدو أنها أرادت أن تؤكد من خلاله اتصالها الحميم بأصوات مميزة في شعر العامية، منها سيد حجاب ومجدي نجيب وجمال بخيت، وهم علامات خصوصا في مجال الأغنية التي تقوم على الكلمة الراقية والمعاني العاكسة لثقافة لطالما ألهمت الإنسانية.

فيما يقول الشاعر أحمد سويلم:" يؤكد هذا الديوان أن صاحبته قد هضمت جماليات شعر العامية.. وتنوع روافده.. ثم بدأت تنشئ لنفسها أسلوبا خاصا تبتعد به عن كل ما سبق من عطاء هذا الفن. إنها ببساطة تعيش في أحضان الطبيعة التي تتمثل في الجمال والبراءة والألوان المبهجة.. والثمار اليانعة.. وروابط الأخوة والصداقة.. وإشراقة الصباح الندية.. وحنان الأم.. وأحلام العذارى.. وغيرها من المعطيات التي تثري تجربة الشاعرة.

أما عن مي منصور فهي نجلة الشاعر الراحل حمدي منصور وابنة شقيق الشاعر عبد الرحيم منصور وهي كاتبة صحفية في روز اليوسف ولها الكثير من الدواوين وشاركت في العديد من الامسيات والندوات.