الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"نعمة".. ديوان جديد لـ مي منصور عن سلسلة الكتاب الأول بالأعلى للثقافة

غلاف الديوان
غلاف الديوان

صدر حديثا عن سلسلة الكتاب الأول التابعة للمجلس الأعلى للثقافة ديوان "نعمة" للشاعرة مي منصور، وهي السلسلة التي يترأس تحريرها الشاعر والناقد والباحث شعبان يوسف.

غدًا.. حلقة نقاشية عن "جهود الحكومة فى الإصلاح الإدارى" بـ"الأعلى للثقافة"

الديوان تم تصديره بكلمة لكل من الكاتب الصحفي والروائي علي عطا والشاعر الكبير أحمد سويلم، يقول علي عطا:" نحن هنا بصدد عمل يقوم أساسا على مديح الأم، التي هي أيضا "أب"، وينم عن خبرة طويلة في نظم الشعر، مع انه الكتاب الأول لصاحبته التي يبدو أنها أرادت أن تؤكد من خلاله اتصالها الحميم بأصوات مميزة في شعر العامية، منها سيد حجاب ومجدي نجيب وجمال بخيت، وهم علامات خصوصا في مجال الأغنية التي تقوم على الكلمة الراقية والمعاني العاكسة لثقافة لطالما ألهمت الإنسانية.

txt

«الأعلى للثقافة» يستضيف برنامج تعزيز الهوية من مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى

فيما يقول الشاعر أحمد سويلم:" يؤكد هذا الديوان أن صاحبته قد هضمت جماليات شعر العامية.. وتنوع روافده.. ثم بدأت تنشئ لنفسها أسلوبا خاصا تبتعد به عن كل ما سبق من عطاء هذا الفن.   إنها ببساطة تعيش في أحضان الطبيعة التي تتمثل في الجمال والبراءة والألوان المبهجة.. والثمار اليانعة.. وروابط الأخوة والصداقة.. وإشراقة الصباح الندية.. وحنان الأم.. وأحلام العذارى.. وغيرها من المعطيات التي تثري تجربة الشاعرة.

أما عن مي منصور فهي نجلة الشاعر الراحل حمدي منصور وابنة شقيق الشاعر عبد الرحيم منصور وهي كاتبة صحفية في روز اليوسف ولها الكثير من الدواوين وشاركت في العديد من الامسيات والندوات.

غلاف الديوان
سلسلة الكتاب الاول الأعلي للثقافة مي منصور شعبان يوسف علي عطا أحمد سويلم

الأكثر قراءة

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

شيرين رضا تروي كواليس انفصالها عن عمرو دياب: "أنا مش بغير"

شيرين رضا عن "عبير الشرقاوي": إنسانة مرضية نفسية وفاضية

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

سيف زاهر: “الأهلى اتظلم فى صفقة انتقال محمد أبوجبل”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة