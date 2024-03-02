السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدًا.. حلقة نقاشية عن "جهود الحكومة في الإصلاح الإداري" بـ"الأعلى للثقافة"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تعقد لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها برئاسة الدكتور سعيد المصري مقرر اللجنة، حلقة نقاشية بعنوان "جهود الحكومة في مجال الإصلاح الإداري"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

الأعلى للثقافة يُناقش "الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية"

الندوة يتحدث فيها كل من الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويدير الحلقة النقاشية الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتور
صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق وعضواللجنة.


ستقام الحلقة غدا الأحد 3 مارس.. في تمام الخامسة  بقاعة المجلس، وسوف يعاد بث الحلقة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على صفحتها على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

الدكتور سعيد المصري جهود الحكومة في مجال الإصلاح الإداري صالح الشيخ سعيد المصري صفوت النحاس

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