وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار حلمى بكر: وفاته خسارة كبيرة للفن المصرى والعربى

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي رحل عن دنيانا اليوم عن عمر ناهز الـ٨٦ عامًا.

وعبرت وزيرة الثقافة عن حزنها العميق لفقدان نجم لامع في عالم الموسيقى المصرية والعربية، مشيرة إلى أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة للفن، وستظل إبداعاته خالدة وستستمر في إلهام الأجيال القادمة.

وُلد حلمي بكر في ديسمبر عام 1937، وتخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، حيث برزت مواهبه الموسيقية الاستثنائية، قام بتأليف موسيقى للعديد من المسرحيات الموسيقية والأفلام الشهيرة.

وتعد إسهامات حلمي بكر في عالم الموسيقى العربية بارزة جدًا، حيث قدّم أكثر من 1500 لحن موسيقي بالتعاون مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي.