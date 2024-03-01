الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

كتاب ومثقفون ينعون الموسيقار حلمي بكر: رحل آخر عمالقة الموسيقى

حلمي بكر
حلمي بكر

رحل مساء اليوم الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة طويلة مع الفن لحن خلالها مئات الأغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب.

رضا عطية

كتب الناقد والأكاديمي الدكتور رضا عطية: “حلمي بكر وداعا، آخر ملحني مصر الكبار يرحل، له ألحان تبقى علامات في الوجدان مثل فاكرة وما ظنش يا حبيبي لنجاة، ويا خبر وعلى عيني لوردة، وع اللي جرا وما تقولش إيه ادتنا مصر لعليا التونسية”.

صقر إمام

وكتب المنشد والملحن صقر إمام: “رحم الله الأستاذ الكبير الموسيقار حلمى بكر ،صاحب كلمة الحق فى كل موقف عرفته فيه انصفنى فى الإذاعة المصرية يوم خذلتني مدعية الدين”.

وتابع: “كان داعما فى كل موقف تشرفت بالوقوف أمامه فى لجان نقابة المهن الموسيقية ودار الأوبرا والإذاعة المصرية”، ولفت صقر إلى أن بكر كان “نعم الأستاذ المنتصر للفن وأهله دوما ونعم المعلم صاحب مبادئ لم تغيرها الأهواء، ونعم الموسيقار لم يخرج من بين يديه اى سخف او أعمال بلا معنى، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك واجعل مرضه فى موازين حسناته”.

جمال بخيت

ومن جهته؛ كتب الشاعر جمال بخيب عبر صفحته على “فيس بوك”: من أجمل أغنيات حلمي بكر ع اللي جرى ( عُليا ) ،على عيني يا حبة عيني ( وردة ) ،فاكرة ؟! انا ناسية وفاكرة ( نجاة ) ،ف قلبي جرح ( عماد عبد الحليم ) ،ماتقولش ايه ادتنا مصر ( عليا ) ،عرباوي ( محمد رشدي ) ،مهما الايام تعمل فينا ( نجاة ) ، شوف الدنيا ( ياسمين الخيام ) ،بنعشق الحياة ( غادة رجب ) ،يا حسن يا مغنواتي ( محمد رشدي ) ، اغضب ( اصالة ) ،ولا تصدق ( اصالة )،يا صابرة يانا ( اصالة ).

سعيد الإمام

وكتب الكاتب المغربي سعيد الإمام عبر صفحته "فيس بوك": رحيل آخر العمالقة غادرنا إلى دار البقاء الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد صراع طويل مع المرض ...الموسيقار الكبير الذي ترك بصماته الواضحة في تاريخ الأغنية العربية المعاصرة وفتح الطريق للعديد من الأصوات الغنائية العربية لبى نداء ربه في هذه الأيام المباركة.. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لنقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر الشقيقة و للاسرة الفنية العربية والشعب المصري الشقيق في سقوط آخر ورقة من شجرة العمالقة المعروف بدفاعه المستميت عن الفن العربي الراقي والكلمات الرصينة. 

الموسيقار الكبير حلمي بكر مئات الأغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب رضا عطية وداعا حلمي بكر صقر إمام حلمي بكر انتصر للفن جمال بخيت على الل جرى اجمل اعماله سعيد الامام اخر عمالفة الموسيقى

مواد متعلقة

الأعلى للثقافة يُناقش "الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية"

"عبد الرحيم كمال بين الأدب والدراما".. ندوة بمنتدى القاهرة الثقافى الأربعاء

"ملتقى النص الجديد".. أمسية ثقافية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

خالد البلتاجي يناقش ترجمة الأدب السلوفاكي والتشيكي بكلية الألسن

"مراكب الشمس" على مسرح قصر ثقافة موط بالوادي الجديد

"سر الصندوق" كتاب يكشف التفاصيل الكاملة لطقوس المبدعين

كيف كان برناردشو سبًبا في حظر "من هنا نبدأ" لـ خالد محمد خالد؟

نشاط مكثف لدار الكتب والوثائق القومية خلال شهر مارس

الأكثر قراءة

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة