كتاب ومثقفون ينعون الموسيقار حلمي بكر: رحل آخر عمالقة الموسيقى

رحل مساء اليوم الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة طويلة مع الفن لحن خلالها مئات الأغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب.

رضا عطية

كتب الناقد والأكاديمي الدكتور رضا عطية: “حلمي بكر وداعا، آخر ملحني مصر الكبار يرحل، له ألحان تبقى علامات في الوجدان مثل فاكرة وما ظنش يا حبيبي لنجاة، ويا خبر وعلى عيني لوردة، وع اللي جرا وما تقولش إيه ادتنا مصر لعليا التونسية”.

صقر إمام

وكتب المنشد والملحن صقر إمام: “رحم الله الأستاذ الكبير الموسيقار حلمى بكر ،صاحب كلمة الحق فى كل موقف عرفته فيه انصفنى فى الإذاعة المصرية يوم خذلتني مدعية الدين”.

وتابع: “كان داعما فى كل موقف تشرفت بالوقوف أمامه فى لجان نقابة المهن الموسيقية ودار الأوبرا والإذاعة المصرية”، ولفت صقر إلى أن بكر كان “نعم الأستاذ المنتصر للفن وأهله دوما ونعم المعلم صاحب مبادئ لم تغيرها الأهواء، ونعم الموسيقار لم يخرج من بين يديه اى سخف او أعمال بلا معنى، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك واجعل مرضه فى موازين حسناته”.

جمال بخيت

ومن جهته؛ كتب الشاعر جمال بخيب عبر صفحته على “فيس بوك”: من أجمل أغنيات حلمي بكر ع اللي جرى ( عُليا ) ،على عيني يا حبة عيني ( وردة ) ،فاكرة ؟! انا ناسية وفاكرة ( نجاة ) ،ف قلبي جرح ( عماد عبد الحليم ) ،ماتقولش ايه ادتنا مصر ( عليا ) ،عرباوي ( محمد رشدي ) ،مهما الايام تعمل فينا ( نجاة ) ، شوف الدنيا ( ياسمين الخيام ) ،بنعشق الحياة ( غادة رجب ) ،يا حسن يا مغنواتي ( محمد رشدي ) ، اغضب ( اصالة ) ،ولا تصدق ( اصالة )،يا صابرة يانا ( اصالة ).

سعيد الإمام

وكتب الكاتب المغربي سعيد الإمام عبر صفحته "فيس بوك": رحيل آخر العمالقة غادرنا إلى دار البقاء الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد صراع طويل مع المرض ...الموسيقار الكبير الذي ترك بصماته الواضحة في تاريخ الأغنية العربية المعاصرة وفتح الطريق للعديد من الأصوات الغنائية العربية لبى نداء ربه في هذه الأيام المباركة.. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لنقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر الشقيقة و للاسرة الفنية العربية والشعب المصري الشقيق في سقوط آخر ورقة من شجرة العمالقة المعروف بدفاعه المستميت عن الفن العربي الراقي والكلمات الرصينة.