الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"عبد الرحيم كمال بين الأدب والدراما".. ندوة بمنتدى القاهرة الثقافي الأربعاء

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

تنطلق في السابعة مساء الأربعاء المقبل، فعاليات ندوة “عبد الرحيم كمال بين الأدب والدراما"بـ" منتدى القاهرة الثقافي" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور وليد قانوش"، وذلك بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا.

تأتي بحضور الكاتب الروائي والسيناريست المبدع عبد الرحيم كمال، وبحضور المطرب والملحن تامر نجاح، والمطرب والملحن أحمد بدوي، والمنشد والملحن محمد عبد الحميد.

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يهدف المنتدى الجديد إلى خلق رأي عام منسجم ومتسق من خلال طرح الأفكار ومناقشتها مع منتجيها وصنّاعها والمستفيدين منها وذلك لقطع الطريق على تداولها بصورة مغلوطة.

يشرف على المنتدى ويديره الشاعر والإعلامي سامح محجوب مشرف النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية، والذي يشرح الهدف من إنشائه بقوله:  تحتاج القاهرة بما تمثله من ثقل ومركزية - محليا وعربيًا ودوليًا -  وزخم في تداول الأفكار والثقافات وتتابعها اليومي وتأثير ذلك بشكل مباشر في الأحداث والفعل ورد الفعل، تحتاج لصالون ثقافي  وفكري يثقّف ما هو علمي وسياسي واقتصادي واجتماعي وديني وفني، بما يدعم المقترحات التي تتبناها الدولة في طرحها لرؤى جمهوريتها الجديدة التي تشكّل الثقافة أحد أكبر وأهم أعمدتها.

وعن أهداف المنتدى أضاف "محجوب": أن المنتدى يهدف لفتح كوى صحية للعقل والروح من خلال تقديم نماذج ومواهب جديدة في كل المجالات ( فنية وعلمية وثقافية).

"منتدى القاهرة الثقافي" سينعقد بشكل دوري ومنتظم بواقع مرة واحدة في الشهر وسيراعي فى أمسياته طرح ومزامنة ما يطرح في الشارع المصري والعربي والعالمي في كل المجالات بشكل ثقافي.

فعاليات ندوة عبد الرحيم كمال الأدب والدراما قطاع صندوق التنمية الثقافية دكتور وليد قانوش منتدى القاهرة الثقافي

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