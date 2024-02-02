يسرى عبد الله: المشروع الإبداعى لـ عبد الرحيم كمال متعدد الأوجه والوجود

وجه الناقد الدكتور يسري عبد الله، التحية للكاتبة والروائية د. صفاء النجار، مشيرا إلى أن مقدمتها فى تقديم رواية "كل الألعاب للتسلية" لتتناول كافة جوانبها، وأن المشروع الإبداعى للكاتب عبد الرحيم كمال متعدد الأوجه والوجود.

وأضاف "عبدالله" ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية" كل الألعاب للتسلية" الرواية عبد الرحيم كمال في قاعة "فكر وابداع" ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة د. يسرى عبدالله، أننا فى العادة فى الندوات الأدبية أمام جمهور متخصص، مشيرا أن جمهور هذه الندوة هو جمهور متعدد ومتنوع وهو ما نجح فيه عبد الرحيم كمال ومشروعه الأدبي ذو التوزيعات المختلفة.

وأشار يسرى عبد الله، إلى أن الدراما بوصفها صراعا بين أرادت فى مشروع عبد الرحيم كمال الروائي والذى يشارك فيه تيمة الحب، وهو ما يتجلى فى نصوصه الدرامية مثل عمله الاخير " جزيرة غمام" وهو الحب الذى يأخذ أشكالا ومسارات متنوعة، لافتا إلى روايته "المجنونة" وهي رواية تلعب على الفانتازيا، ثم روايته الأخرى "بوابة الخانة" وهى تستدعى واحدة من سردية التصوف الا عى "ثنائية الشيخ المريد"، وكذلك روايته" أبناء حورة" رواية ملحمية بامتياز وأن الجزء الأساسي فيها أن الخيال يتكئ على التراث العربى وخاصة ألف ليلة وليلة، أما روايته " كل الالعاب للتسلية" مجد فيها فكرة الحكاية التى تعد أيضا مركزا وأساس فى أعمال عبد الرحيم كمال.

ولفت"عبدالله" إلى أن الرواية التى نناقشها لعبد الرحيم كمال "كل الألعاب للتسلية" رواية مختلفة عن هذا النتاج الذى صنعه عبد الرحيم كمال ورواياته الثلاث السابقة المشكلة لمشروع الكاتب.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.