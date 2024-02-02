يسرى عبدالله: رواية "كل الألعاب للتسلية" استدعت إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة

قال الناقد الدكتور يسرى عبد الله، إن رواية" كل الألعاب للتسلية" للروائى عبد الرحيم كمال استدعت إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة.

وأضاف "عبد الله" ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية" كل الألعاب للتسلية" لعبد الرحيم كمال في قاعة "فكر وابداع" ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتديرها الإعلامية والكاتبة د. صفاء النجار، أن ثنائية المثقف والسلطة استدعائها من قبل المفكر العالمى د. إدوارد سعيد فى مؤلفاته، لافتا أن الرواية تتعدد مستويات اللعب فيها ابتداء من ألعاب الطفولة مروا للعبة العلاقة بين المثقف والسلطة وهو ما يتجلى فى معناها العميق بعلاقة الكاتب بالكتابة.

وأوضح "عبدالله"، أن قارئ هذه الرواية يكتشف أن كل الألعاب التى يصنعها الكتاب وغير الكتاب لغاية واحدة هو التسلية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.