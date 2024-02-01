أكاديمي: القراءة أداة المجتمعات المتحضرة لمواجهة الشائعات.. ونخوض حربًا ثقافية

قال الباحث والأكاديمي رامي جلال، إن القراءة تمنح الإنسان القدرة على التحليل، فالشعوب المهتمة بالقراءة أكثر قدرة على مواجهة الشائعات المضللة من خلال تحليلها والتأكد من صحتها.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة " الشباب ودور النشر " في القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب بمشاركة كل من محمد شوقى مدير دار عصير الكتب، مارك مجدى، رامى عبد الباقي، وتديرها ناريمان خالد.

وأكد "جلال" أن الكتب الأكاديمية لا تقدم إنتاجا معرفيا يخدم الدولة على نحو كاف، لافتا أن الحروب الجديدة والتى تبرز في حروب الجيل الرابع، وأننا بصدد معركة الخيال والإبداع لأننا نعيش زمن الحروب الحضارية والثقافية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ولفت "جلال " إلى أن جيل أكتوبر لم يسلم الراية الثقافية للجيل التالى فى تسعينيات القرن الماضى وهو ما أثر على وعينا كمصريين، مؤكدا أن أغلب مشكلاتنا ثقافية.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

70 دولة تُشارك في معرض الكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.