الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مُطالبًا بتأسيس نقابة أو رابطة.. مارك مجدى: "نعاني من قلة الترجمات للعربية"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال المترجم مارك مجدى، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إننا لم نفعل حتى الٱن، استراتيجية وطنية للثقافة، وعلق: “نعانى حتى اليوم، من تاثرنا بالترجمات عن الغرب وقلة الترجمة عن العربية”.

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سفيرة بنجلاديش بالقاهرة: سعيدة بمشاركة الشاعرة أمينور رحمن لفعاليات معرض القاهرة للكتاب

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إقبال كبير من مختلف الجنسيات على معرض القاهرة الدولى للكتاب (فيديو)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

واوضح" مجدي" ضمن فعاليات ندوة "الشباب ودور النشر" في القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب  بمشاركة كل من محمد شوقى مدير دار عصير الكتب، رامى عبد الباقي، وتديرها ناريمان خالد، أننا رغم تجربة د. جابر عصفور فى ملف الترجمة وانشاء المركز القومى للترجمة منذ بداية الألفية الجديدة إلا أن ما ترجم عن المركز القومى للترجمة على مدار ربع قرن لا يتجاوز 3500 كتابا مترجما.

وأشار مارك مجدى إلى ضرورة وضع تشريع يُنظم ٱليات عمل الترجمة والمترجمين، مع ضرورة تأسيس نقابة أو رابطة للمترجمين للحفاظ على حقوقهم المعنوية والمادية.

معرض الكتاب  2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

المترجم مارك مجدى شباب الأحزاب استراتيجية وطنية للثقافة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب تنسيقية شباب الأحزاب معرض الكتاب

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