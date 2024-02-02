الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صلاح أبو المجد: كتابي الأول "الأخطاء" يقدم تجربتي فى الصواب والخطأ

الكاتب صلاح أبو المجد
الكاتب صلاح أبو المجد بمعرض الكتاب

قال الكاتب صلاح أبو المجد، إن كتابه "الأخطاء" يقدم تجربته فى الصواب والخطأ، متمنيا أن يكون كتابه الأول خلاصة تجربته فى الإدارة.

وأضاف "أبو المجد" ضمن فعاليات ندوة مناقشة كتاب "أخطاء" ومناقشة أعمال الكاتب صلاح أبو المجد في قاعة "فكر وابداع" ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويناقشه د. إيناس سمير، ويديرها محمد صلاح فضل، أن النجاح الباكر للأشخاص رغم زهوته إلا أنه قد يحمل فى طياته سبب نهاية تجربتك، لافتا إلى أن الخطأ والصواب فى بداية عملك من أولى الخطوات على الطريق الصحيح.

وشهدت قاعة "فكر وابداع" ببلازا ١ حضور عدد كبير من الشباب وطلاب الجامعات فى لقاء صلاح أبو المجد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني كاتب وصحفي

مواد متعلقة

معرض الكتاب| مستشرق إيطالي: على المتلقى تدعيم ثفافته للتفرقة بين إبداع الآلة والبشر

الشاعر الإيطالي "بوتساني": الغباء البشري أخطر على الشعر من الذكاء الاصطناعى

شاعر ومستشرق إيطالى: الإيطاليون يستخدمون 400 كلمة فقط فى معاملاتهم الحياتية

مدير المتحف المصري لـ"الدستور" يكشف عن الخطة التكنولوجية لجذب الشباب (فيديو)

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ليس هناك خطوط حمراء تحكم عملية الإبداع في مصر

أكاديمي: القراءة أداة المجتمعات المتحضرة لمواجهة الشائعات.. ونخوض حربًا ثقافية

مُطالبًا بتأسيس نقابة أو رابطة.. مارك مجدى: "نعاني من قلة الترجمات للعربية"

محمد شوقى: تجربة "عصير الكتب" الأولى بمعرض القاهرة للكتاب كانت دون خبرة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

باقي من الزمن 4 أيام.. أفضل الأدعية المستحبة ليلة الإسراء والمعراج

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟