الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شاعر ومستشرق إيطالي: الإيطاليون يستخدمون 400 كلمة فقط في معاملاتهم الحياتية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وجه الشاعر كلاوديو بوتساني، والمستشرق الإيطالي، التحية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الخامسة والخمسين لاستضافته ضمن فعالياته، والمعهد الإيطالي للثقافة، والمترجم الدكتور حسين محمود.

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واضاف"بوتساني" ضمن فعاليات ندوة "الثقافة في عصر التكنولوجيا" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويديرها د. حسين محمود، أن القصيدة مازالت موجودة وسط ما تشهده عملية الاتصالات من ثورة، مشيرا إلى أن التواصل مازال سطحيا، لافتا أن الشعر والقصيدة مازالت تقدم البعد الأعمق في التواصل بيننا، مؤكدا أن اللغة اليوم أكثر فقرا فى التعبير عن الاحتياجات إلا أن الشعر الأكثر قدرة على إحداث ذلك.

وأشار المستشرق الإيطالية إلى أن هناك دراسة أجريت فى إيطاليا أشارت أن الإيطاليين يستخدمون 400 كلمة أو مفردة فى معاملاتهم الحياتية، ولفت أن اللغة عندما تكون فقيرة بالتبعية تكون الأفعال فقيرة وبالتالى يبدأ العنف ووسائل كتعبير عن احتياجاتنا الإنسانية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الشاعر كلاوديو بوتساني والمستشرق الإيطالي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمترجم الدكتور حسين محمود الثقافة فى عصر التكنولوجيا معرض القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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