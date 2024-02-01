الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض الكتاب| مستشرق إيطالي: على المتلقى تدعيم ثفافته للتفرقة بين إبداع الآلة والبشر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الشاعر كلاوديو بوتساني، والمستشرق الإيطالي، إن لحد اللحظة لم نستطع التفرقة بين ما تنتجه الٱلة وبين ما ينتجه الإنسان على مستوى الثقافة والإبداع، وأن على المتلقى أن يزيد من ثقافته وحسه مع الوضع فى الاعتبار أن ليس كل ما تنتجه الٱلة سيئا مقابل أن كل ما ينتجه الإنسان ردئيا.

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النرويج في المقدمة.. ما هي أبرز ترجمات معرض الكتاب

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"النينجا".. حسين الشحات لاعب النادي الأهلي داخل معرض الكتاب

وأضاف"بوتساني" ضمن فعاليات ندوة "الثقافة فى عصر التكنولوجيا" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويديرها د.حسين محمود، أنه بالنظر للاطعمه سنجد أن هناك أطعمة اصطناعية بأنهما البشر كثيرا ومع تكرار تناولها يجعلنا لم نستطع التفرقة بين الطعام الجيد الطبيعى والاصطناعي.
 

معرض الكتاب 2024 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب 2024 

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الشاعر كلاوديو بوتساني والمستشرق الإيطالي الثقافة والإبداع الٱلة معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض معرض القاهرة

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