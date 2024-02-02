الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جولة ترفيهية لـ 30 من "أطفال السجينات" في معرض القاهرة للكتاب (صور)

جولة ترفيهية للأطفال
جولة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب

نظمت جمعية أطفال السجينات رحلة ترفيهية لـ 30 طفلًا، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بينهم.

وعن اليوم، قالت سمر أحمد مدير مركز إبداع الطفل بجمعية أطفال السجينات، إن الأنشطة الترفيهية حق أساسي للأطفال، وتساهم في تخفيف الضغوطات التي يعاني منها الأطفال، موضحة أنَّ الجمعية تحرص على تنظيم رحلة إلى معرض الكتاب في كل عام.

وتابعت لـ"الدستور" أنَّ هذه الرحلة تأتي في ضوء تنمية الجانب الثقافي للأطفال، حيثُ بدأت فاعليات اليوم بجولة داخل جناح الأزهر، والذي حرص على تقديم عروض متنوّعة للأطفال، وفقرات مختلفة من الأناشيد الدينية والابتهالات، التي حرص الأطفال على حضورها، فضلًا عن جناح الرقابة الإدارية الذي قدّم لهم العديد من النصائح حول مواجهة الفساد وبعض العادات الصحية والسلوكيات الخاطئة لتجنّبها.

وأضافت مدير مركز إبداع الطفل بجمعية أطفال السجينات، أنَّ الأطفال قاموا بشراء العديد من الكُتب، وحضروا الكثير من الورش المُختلفة داخل قاعة الطفل بمعرض الكتاب، مؤكدة سعادتهم بزيارة المعرض ورؤية المشهد الثقافي الذي لفت أنظار الجمهور، منذُ أول أيام المعرض، والذي بدأ في الرابع والعشرين من يناير المنقضي، وينتهي في السادس من فبراير المُقبل.

أوضحت "سمر" أنَّ الجمعية تعمل على إعادة دمج أطفال السجينات في المجتمع بصورة طبيعية، مردفة: "نحلم بمجتمع يدعم حق السجينات وأطفالهن في العيش الكريم ويصون كرامتهن دون وصم أو تمييز ويتيح لهن فرص متجددة لحياة أفضل".

txt

إقبال كبير على ركن متحف الطفل في معرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

جولة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب
جولة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب
جولة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب
جولة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب
معرض الكتاب أجنحة معرض الكتاب أجندة معرض الكتاب 10 اصدارات في معرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

باقي من الزمن 4 أيام.. أفضل الأدعية المستحبة ليلة الإسراء والمعراج

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟