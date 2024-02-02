جولة ترفيهية لـ 30 من "أطفال السجينات" في معرض القاهرة للكتاب (صور)

نظمت جمعية أطفال السجينات رحلة ترفيهية لـ 30 طفلًا، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بينهم.

وعن اليوم، قالت سمر أحمد مدير مركز إبداع الطفل بجمعية أطفال السجينات، إن الأنشطة الترفيهية حق أساسي للأطفال، وتساهم في تخفيف الضغوطات التي يعاني منها الأطفال، موضحة أنَّ الجمعية تحرص على تنظيم رحلة إلى معرض الكتاب في كل عام.

وتابعت لـ"الدستور" أنَّ هذه الرحلة تأتي في ضوء تنمية الجانب الثقافي للأطفال، حيثُ بدأت فاعليات اليوم بجولة داخل جناح الأزهر، والذي حرص على تقديم عروض متنوّعة للأطفال، وفقرات مختلفة من الأناشيد الدينية والابتهالات، التي حرص الأطفال على حضورها، فضلًا عن جناح الرقابة الإدارية الذي قدّم لهم العديد من النصائح حول مواجهة الفساد وبعض العادات الصحية والسلوكيات الخاطئة لتجنّبها.

وأضافت مدير مركز إبداع الطفل بجمعية أطفال السجينات، أنَّ الأطفال قاموا بشراء العديد من الكُتب، وحضروا الكثير من الورش المُختلفة داخل قاعة الطفل بمعرض الكتاب، مؤكدة سعادتهم بزيارة المعرض ورؤية المشهد الثقافي الذي لفت أنظار الجمهور، منذُ أول أيام المعرض، والذي بدأ في الرابع والعشرين من يناير المنقضي، وينتهي في السادس من فبراير المُقبل.

أوضحت "سمر" أنَّ الجمعية تعمل على إعادة دمج أطفال السجينات في المجتمع بصورة طبيعية، مردفة: "نحلم بمجتمع يدعم حق السجينات وأطفالهن في العيش الكريم ويصون كرامتهن دون وصم أو تمييز ويتيح لهن فرص متجددة لحياة أفضل".

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

جولة ترفيهية للأطفال بمعرض الكتاب