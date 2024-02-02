إقبال كبير على ركن متحف الطفل فى معرض القاهرة للكتاب

يواصل مركز الطفل للحضارة والإبداع ـ متحف الطفل ـ فعالياته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عروض تفاعلية لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.

وشهد متحف الطفل في ثاني أيام مشاركته بالمعرض، تفاعلًا كبيرًا من مختلف فئات الزوّار، حيث شارك عشرات الأطفال وأسرهم في أنشطته المتنوعة حظيت خلالها على إعجاب وإشادة واسعة من الزوّار، سواء من الأطفال أو الكبار، وعبّروا عن سعادتهم بالمشاركة.

فعاليات ركن متحف الطفل

وفي اليوم الثانى لمشاركة ركن متحف الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، نفَّذ المتحف ورشتين الأولى ورشة الأهرامات المجسمة، وفيها يقوم الطفل بتلوين باترون الهرم المجسم، عبارة عن أربعة مثلثات ومربع ثم يقوم بلصقه لعمل الهرم، بينما الورشة الثانية هى عن مراحل نمو النبات يأخذ الأطفال شيت تلوين ليتعرف الطفل علي مراحل النمو من خلال صور يقوم بتلوينها.

وتنفذ الورش ضمن فعاليات البرنامج الثقافى الذي أعدته جمعية مصر الجديدة في مختلف منصاتها الثقافية والإبداعية، متحف الطفل، ومكتبتى مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل، والحافل بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية وحفلات توقيع الكتب، حيث يتصدر هذه الفعاليات المشهد الثقافي في ظل الزخم الذي تفرضه فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55.

ومن الفعاليات التي تنفذها المكتبة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب ، ورش حول لغات البرمجة للأطفال والتى تستهدف الاطفال من سن 8 وحتى 18 عامًا، إذ تعد البرمجة هى لغة العصر ومن خلالها يمكن للأطفال تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم، وهذه اللغات شأنها شأن اللغات التي نستخدمها للتواصل اليوميّ بيننا، وبات على أولياء الأمور أن يعلّموا أطفالهم هذه اللغات البرمجية، باعتبارها الأساس لوظائف المستقبل المختلفة، وإضافةً إلى أنها تسهم في التطور الذهني السريع للأطفال، وتكسبهم القدرة على التفكير، والقدرة على حل المشكلات، ومن خلالها يمكن للأطفال تطوير مهاراتهم وإثراء معرفتهم، المحاضرة بالتعاون مع أكاديمية المبرمج الصغير.

كما يستقبل ركن الطفل الخاص بالمتحف زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب ، العديد من الفعاليات وورش العمل التى تجذب الأطفال وأولياء الأمور لخوضهم تجربة فريدة عنوانها التعلم عبر وسائل الترفيه المحببة للأطفال، وذلك في إطار مشاركته في المعرض بـ6 فعاليات على مدار أسبوع تنتهى فى السادس من فبراير الجارى، وكان المتحف استهل أولى فعالياته يوم الأحد الماضى بورشة عمل تناولت التاريخ الفرعونى وتشكيل سيارة مجسمة باستخدام الورق المقوى وألوان غير ضارة.