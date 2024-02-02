صفاء النجار: اعتبر عبد الرحيم كمال السيناريست الثاني بعد أسامة أنور عكاشة

قالت الكاتبة الدكتورة صفاء النجار، إنها تعتبر الروائي عبد الرحيم كمال السيناريست الثاني بعد أسامة أنور عكاشة.

وأضافت "النجار" ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية" كل الالعاب للتسلية" الرواية عبد الرحيم كمال في قاعة "فكر وابداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة د. يسرى عبدالله، أن عوالم عبد الرحيم كمال متنوعة ومتعددة وان كل نص يدخلك لعوالمه، مشيرة إلى أن روايته السابقة" أبناء حورة" ذات أجواء منفصلة حيث الحكاية من مستمرة، لافتة أن روايته" كل الالعاب للتسلية" قدمت أسئلة أكثر مما تقدم الاجابات.

وأشارت النجار إلى أن عبد الرحيم كمال ترك روايته " كل الألعاب للتسلية" بلا نهاية وهو ما يعنى أن الكاتب قد يكون قصد أن تكون روايته ذات خواتيم متعددة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.