يسري عبد الله: الحب يعد السمة الأساسية في مشروع عبد الرحيم كمال

وجه الناقد الدكتور عبد الله التحية الكاتبة الروائية الدكتورة صفاء النجار، مشيرا إلى أن مقدمتها فى تقديم رواية" كل الألعاب للتسلية" لتتناول كافة جوانبها، مضيفا أن المشروع الإبداعي للكاتب عبد الرحيم كمال متعدد الأوجه والوجود.

وأضاف "عبدالله" ضمن فعاليات ندوة مناقشة رواية" كل الألعاب للتسلية" الرواية عبد الرحيم كمال في قاعة "فكر وإبداع" ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة د. يسري عبدالله، أننا في العادة في الندوات الأدبية أمام جمهور متخصص، مشيرا إلى أن جمهور هذه الندوة هو جمهور متعدد ومتنوع وهو ما نجح فيه عبد الرحيم كمال ومشروعه الأدبي ذو التوزيعات المختلفة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأشار يسري عبد الله، إلى أن الدراما بوصفها صراعا بين أرادت في مشروع عبد الرحيم كمال الروائي والذي يشارك فيه تيمة الحب، وهو ما يتجلى في نصوصه الدرامية مثل عمله الأخير "جزية غمام" وهو الحب الذي يأخذ أشكالا ومسارات متنوعة، لافتا إلى روايته" المجنونة" وهي رواية تلعب على الفانتازيا، ثم روايته الأخرى "بوابة الخانة" وهي تستدعي واحدة من سردية التصوف ألا هي "ثنائية الشيخ المريد"، وكذلك روايته "أبناء حورة" رواية ملحمية بامتياز وأن الجزء الأساسي فيها أن الخيال يتكىء على التراث العربي وخاصة ألف ليلة وليلة، أما روايته " كل الالعاب للتسلية" مجد فيها فكرة الحكاية التي تعد أيضا مركزا وأساس في أعمال عبد الرحيم كمال.

ولفت "عبدالله" أن الرواية التى نناقشها لعبد الرحيم كمال "كل الألعاب للتسلية" رواية مختلفة عن هذا النتاج الذي صنعه عبد الرحيم كمال ورواياته الثلاث السابقة المشكلة لمشروع الكاتب.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.