الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبد الرحيم كمال خلال مناقشة "كل الألعاب للتسلية": الرواية كائن حى قابل للتأويل

الكاتب عبد الرحيم
الكاتب عبد الرحيم كمال بمعرض الكتاب

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إنه ينظر إلى الرواية باعتبارها كائن حي قابل للتأويل، وأن فكرة روايته "كل الألعاب للتسلية" ببساطة تشير إلى أن كل الألعاب قابلة للخطر.

وأضاف "كمال" ضمن فعاليات ندوة  مناقشة رواية" كل الالعاب للتسلية" الرواية عبد الرحيم كمال في قاعة "فكر وابداع" ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة د. يسرى عبدالله، وإدارة الإعلامية الروائية د. صفاء النجار، أن فكرة الألعاب فكرة خطيرة ومرتبطة بالنفس البشرية بشكل مباشر، خاصة وأن بعضها قد يرتبط بيد حاكم أو متطرف أو فى يد طفل، مؤكدا أن اللعب شيء خطير وأساسي فى الإنسان.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار
جانب من ندوة مناقشة رواية كل الالعاب للتسلية
جانب من ندوة مناقشة رواية كل الالعاب للتسلية
وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض وتم اختيار

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