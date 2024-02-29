"مراكب الشمس" على مسرح قصر ثقافة موط بالوادي الجديد

تواصل فرقة قصر ثقافة موط المسرحية تقديم عرضها "مراكب الشمس" ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض للكاتب إبراهيم الحسيني وإخراج أشرف النوبي، ويناقش عددا من القضايا المجتمعية في إطار تشويقي يجمع بين الفانتازيا والأحداث الواقعية، من خلال أسطورة مصرية قديمة تم معالجتها بما يتناسب مع الواقع الحالي، ويحمل في نهايته رسالة للتأكيد على ضرورة توحيد صفوف الأمة العربية لمواجهة الظلم والطغيان.

"مراكب الشمس" أداء محسن سعيد، هالة الحسيني، ماجد عبد الوهاب، ممدوح دياب، محمد رشاد، أحمد محمود، سمير أحمد، هيثم محمود، مهند بحيري، سمر محمود، ريناد طارق، لمار طارق، سمر محمود، أحمد عبد العزيز، أحمد هاني، أحمد سعيد، محمد منصور، أيمن عبد السلام، أشعار محمد أبو زيد، موسيقى وألحان حسام حسني، تعبير حركي مصطفى أمين، ديكور وأزياء ناصر عبد الحافظ، مخرج منفذ محسن سعيد.

العرض يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويستمر عرضه حتى غدا الخميس على مسرح قصر ثقافة موط في الثامنة مساءً، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.