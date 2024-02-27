الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تشارك بـ 120 عنوانًا فى أول معرض للكتاب بجامعة الأزهر بأسيوط

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب الأول جامعة الأزهر بأسيوط

افتتحت فعاليات معرض الكتاب الأول بجامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتور سلامة داوود، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 6 مارس المقبل، بمشاركة العديد من قطاعات وزارة الثقافة؛ وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بأحدث إصداراتها في المعرض، والتي قدمتها خلال معرض القاهرة في دورته الـ 55، وتجاوزت أكثر من 120 عنوانًا جديدًا من مختلف سلاسل مشروع النشر بالهيئة.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور صابر السيد، وكيل كلية اللغة العربية بالجامعة، وأسامة أمين مدير عام المكتبة المركزية.

ومن إصدارات هيئة قصور الثقافة المشاركة والتي حققت بها أرقاما غير مسبوقة في المبيعات والإيرادات بمعرض القاهرة الأخير، رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، كتاب "البخلاء" للجاحظ، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم" ترجمة شباب المترجمين، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، وكتب النشر الإقليمي، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، "مذكرات مجنون" للوشون ترجمة ميرا أحمد.

كما تشارك الهيئة بكتب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، حيث أصدرت هذا العام 36 كتابا للعميد، بعد أن نشرت في العام الماضى 20 عنوانا احتفاء بخمسين عامًا على رحيله، وأيضا كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي" للدكتور سعيد المصري، وغيرها من إصدارات سلاسل الذخائر وآفاق عالمية وذاكرة الكتابة وآفاق السينما والدراسات الشعبية والروايات والدواوين الشعرية بالسلاسل الإبداعية، حيث تلقى إصدارات الهيئة رواجا كبيرا لقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة.

وتحرص هيئة قصور الثقافة على المشاركة بمعارض الكتب في المحافظات، سواء بالتعاون مع قطاعات الوزارة أو بإقامتها داخل مواقعها الثقافية، بهدف الوصول بإصداراتها للجمهور في كل المحافظات، لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن.

جامعة الأزهر بأسيوط معرض الكتاب الأول قطاعات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب البخلاء للجاحظ

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